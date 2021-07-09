МЧС рекомендует отказаться от отдыха на природе: на Средний Урал идут грозы с штормовым ветром

МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающихся на Свердловскую область грозах с усилением ветра до 20 м/с. Уральцев просят в субботу отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов.

Напомним, в минувшую пятницу во время сильной грозы с градом на озере Балтым молнией убило двоих мужчин, которые отдыхали там с семьями и спрятались в беседке. В самом Екатеринбурге гроза с ветром повалила деревья.

ГУ МЧС РФ по Свердловской области также просит владельцев частных домов просят заранее подготовить ливневую канализацию, чтобы вода не копилась. Дома при грозе нужно закрыть окна, двери.

«Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, а это может нанести вам повреждения», – предупреждают спасатели.

Автомобилистам на время грозы стоит припарковаться на обочине. Если вода вокруг будет стремительно прибывать, то нужно выйти из машины и пойти на возвышенный участок местности.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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