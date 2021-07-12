В Свердловской области привились 17 % населения

В Свердловской области первый компонент прививки от коронавируса поставили 741 273 человека – это чуть больше 17 % населения. Неделю назад сообщалось о 676 тысячах привитых.

Вакцину можно поставить в поликлиниках, их адреса опубликованы на сайте городского центра медпрофилактики. Записаться можно через сайт своей поликлиники, по номеру 122 или через «Госуслуги». Либо прийти в мобильные пункты вакцинации и привиться в порядке живой очереди. Как сообщили в региональном оперштабе, в Екатеринбурге будут работать пункты мобильной вакцинации по следующим адресам:

– ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – с 10:00 до 20:00;

– ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12:00 до 18:00;

– Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 13:00 до 19:00

На прошлой неделе в область поступило 59,7 тысяч доз препарата «Спутник V». Кроме того, в июле областные власти ожидают поставки вакцины «Спутник Лайт», которой достаточно привиться один раз для получения необходимого уровня иммунитета.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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