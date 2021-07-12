Экс-сотрудник МЧС и его приятель сядут на 9,5 лет за убийство архитектора Кротова

Кировский районный суд Екатеринбург вынес приговор по делу о жестоком избиении архитектора Александра Кротова, который впоследствии скончался от травм. Обвиняемые Егор Трошин и Иван Галкин осуждены на 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и должны солидарно выплатить 1,4 миллиона рублей семье погибшего, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Решение суда пока не вступило в силу.

Резонансное преступление произошло в ночь на 11 января 2020 года. Александр Кротов был в кафе «Аль-Шам» на улице Малышева, где сделал замечание шумной компании молодых людей. После этого архитектор покинул заведение, но за ним погнались Трошин и Галкин. Они догнали его на улице Гагарина, избили и бросили на улице. Утром 65-летний Кротов попал в ЦГБ №23, у него были диагностированы множественные переломы, гематомы и черепно-мозговая травма, от которой пожилой мужчина скончался 27 февраля. После смерти архитектора начался розыск нападавших. Первым полиция арестовала Трошина. Выяснилось, что он бывший сотрудник МЧС, имеющий ведомственные награды. Второго фигуранта дела правоохранители задержали спустя 2,5 месяца после драки.

В суде друзья Кротова говорили о том, что он был очень уравновешенным человеком, архитектора никогда не видели раздраженным и злым. В уличной драке пожилому мужчине были нанесены тяжелые травмы, были сломаны кости черепа в трех местах По версии следствия, оба обвиняемых действовали согласованно и еще в кафе договорились между собой догнать Кротова и избить его в безлюдном месте. Суд согласился с доводами гособвинения и признал Трошина и Галкина виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

В Свердловской области опять ищут руководителя нового министерства. / Протекающий вагон с дизельным топливом прибыл сегодня на станцию Шарташ. / В Академическом открылся новый центр «Мои документы» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»