Экс-сотрудник МЧС, обвиняемый в убийстве архитектора, арестован до 20 апреля (ФОТО)

Сегодня Кировский районный суд отправил под арест до 20 апреля Егора Трошина, который обвиняется в том, что 10 января вместе с другом избил известного в городе архитектора Александра Кротова. 27 февраля архитектор скончался в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с переквалификацией статьи на более тяжкую следствие подало ходатайство об изменении Трошину меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. В качестве аргумента следователь заявил, что Трошин может скрыться. Опасных заболеваний, которые не позволяют обвиняемому находиться в СИЗО, у него нет. В то же время после вопросов адвоката выяснилось, что у Трошина нет зарубежной недвижимости, он не покупал билеты на самолет и добровольно явился в суд. Кроме того, адвокат в суде представил несколько почетных грамот на имя своего подзащитного, в том числе за участие в мероприятиях по противопожарной безопасности от администрации Орджоникидзевского района, а также медаль «За отличие в ликвидации чрезвычайных ситуаций» – раньше Трошин был сотрудником МЧС.

Когда судья Денис Абашев зачитал протокол допроса, выяснилось, что обвиняемый свою вину признает частично и раскаивается.

«Правильно ли я понимаю, что второй участник не установлен?» – спросил судья. «Да, не установлен, ведутся оперативно-разыскные мероприятия, сам Трошин не раскрывает его личность», – ответил следователь. Тем не менее, следствие считает, что они знакомы – вместе пили в баре в вечер нападения на Кротова, общались, курили. Кроме того, друзья Кротова считают, что оба мужчины связаны с МЧС.

Один из друзей Александра Кротова, архитектор Владимир Брусницын, был сегодня допрошен в качестве свидетеля обвинения. Он заявил, что знал Кротова 50 лет, они вместе учились, вместе состояли в Союзе архитекторов.

В суд он прише прямо с прощания с другом. По его словам, коллектив Союза архитекторов был поражен, учитывая тяжесть травм, когда Трошину была вынесена предыдущая мера пресечения – подписка о невыезде. «Я на второй день приехал в больницу. Множественные гематомы, сломаны кости черепа в трех местах. Разговоры о том, что было два-три удара… Это даже для профессионала невозможно. Кротов очень уравновешенный человек. Его никогда не видели раздраженным или злым. Можем только поддержать ходатайство о заключении под стражу по этому жестокому преступлению», – заявил свидетель.

Прокурор тоже поддержала ходатайство следствия о заключении под стражу, так как второй участник преступления скрылся, и Трошин может с ним связаться, если останется на свободе. Кроме того, обвиняемый не извинился перед родственниками, а сделал попытку возместить моральный вред, что их оскорбило – Трошин предложил сначала 10, а потом 20 тысяч рублей. «Не согласен (с арестом). Я не скрываюсь, на звонки отвечаю. Я предлагал ту сумму, которую могу, ну, что их возмутило... как могу», – заявил Трошин.

Позиция адвоката состояла в том, что все обстоятельства, которые рассматриваются сегодня, рассматривались и раньше, но в первый раз обвиняемого оставили на свободе, а значит, оснований для изменения меры пресечения нет. Однако суд, вернувшись из совещательной комнаты, огласил другое решение – заключить обвиняемого под стражу до 20 апреля.

На вопрос СМИ, будет ли он оспаривать решение об аресте, Трошин промолчал.

Напомним, архитектора Александра Кротова избили на улице Малышева у кафе «Аль-Шам» 10 января. Его родственники рассказывали подробности: архитектор сделал замечание шумно ведшей себя компании молодых людей, а когда покинул заведение, молодые люди нагнали его на улице и жестоко избили. С травмами он был доставлен в 23-ю городскую больницу, где у него случился инсульт. Врачи боролись за его жизнь полтора месяца, но безуспешно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

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