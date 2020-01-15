В Екатеринбурге ищут очевидцев нападения на известного архитектора Александра Кротова. Как сообщают в социальных сетях родные пострадавшего, в минувшую субботу мужчина сидел в кафе «Аль-Шам» на Малышева, 130 и сделал замечание шумно ведшей себя компании молодых людей. После того, как кротов покинул заведение, эти молодые люди, якобы, нагнали его на улице и жестоко избили. Архитектор пролежал на улице до утра. С травмами он был госпитализирован в 23 городскую больницу, где у него сучился еще и инсульт. До сегодняшнего дня пострадавший в сознание не пришел. В Кировском РУВД по факту избиения архитектора заведено уголовное дело. Родные и близкие просят откликнуться возможных очевидцев избиения Кротова и сообщить известные им детали инцидента. Контакт – сын Кротова Степан, он доступен по телефону 89222033783. Также собирается материальная помощь для пострадавшего.

Екатеринбург, Елена Васильева

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