Задержан второй подозреваемый в убийстве архитектора Кротова

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве архитектора Александра Кротова. Как рассказал «Новому Дню» сын погибшего Степан, ему позвонил следователь и сообщил о задержании. Других подробностей у Степана пока нет.

Александра Кротова избили на улице Малышева у кафе «Аль-Шам» 10 января. Мужчина сделал замечание шумно ведшей себя компании молодых людей, а когда покинул заведение, его нагнали на улице и жестоко избили. 27 февраля Кротов скончался. Нападавших было двое. Один из участников драки, Егор Трошин, был заключен под стражу до 20 апреля. Это бывший сотрудник МЧС, имеющий ведомственные награды. Близкие Кротова указывали, что и личность второго установить возможно, в районе, где произошла драка, есть камеры наблюдения. Только 18 марта, спустя более чем два месяца после нападения, СК опубликовал снимки второго фигуранта.

Екатеринбург, Елена Иванова

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