Скончался архитектор, которого жестоко избили из-за сделанного замечания

В Екатеринбурге в больнице скончался архитектор Александр Кротов. Полтора месяца врачи боролись за его жизнь – мужчину избили двое парней у кафе «Аль-Шам».

О смерти Кротова в фейсбуке сообщил архитектор Александр Масленников. Информацию «Новому Дню» подтвердил Александр Попов, друг погибшего. Дата похорон пока не назначена. По словам Попова, правоохранители до сих пор не смогли установить личность одного из двух молодых людей, которые напали на Кротова – несмотря на наличие камер рядом с кафе. Другой участник потасовки известен. В его отношении расследуется уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», он находится под подпиской о невыезде. Знакомые Кротова считают, что у семьи задержанного есть связи среди правоохранителей. «По локациям телефонов, по видеокамерам найти этих людей легко. Одного нашли и тут же заставили его прийти в полицию и написать явку с повинной. Его оставили на свободе, мы подавали апелляцию, но решение осталось в силе. Адвокат этого мужчины сначала предлагал 20 тысяч. А потом решил, что многовато, предложил 10 тысяч. Во столько оценивается жизнь человека? А если вы будете на митинге и кинете стаканчиком в полицейского? Ну, мы все знаем, чем это заканчивается», – поделился Александр Попов.

Вероятно, после смерти архитектора уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкое, однако уточнить это в СУ СК по Свердловской области не удалось – ответственный за взаимодействие с прессой не отвечает на звонки.

Александра Кротова избили на улице Малышева у кафе «Аль-Шам» 10 января. Его родственники рассказывали подробности: архитектор сделал замечание шумно ведшей себя компании молодых людей, а когда покинул заведение, молодые люди нагнали его на улице и жестоко избили. С травмами он был госпитализирован в 23-ю городскую больницу, где у него случился инсульт.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 27.02.20

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