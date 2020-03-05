Обвиняемый в убийстве архитектора Кротова оказался бывшим сотрудником МЧС с ведомственными наградами (ФОТО)

В Кировском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения для Егора Трошина – мужчина 10 января вместе с другом избил известного в городе архитектора Александра Кротова.

Обвиняемый в суде с журналистами разговаривать отказался, закрыл лицо капюшоном.

Друзья Кротова уверяли, что силовикам известно имя второго участника драки, но его покрывают, по их версии, оба мужчины связаны с МЧС. В суде связь обвиняемого с министерством подтвердилась – Трошин работал в МЧС, но сейчас трудоустроен в ООО «ВИС-автоматика». Его защитник в суде представил несколько грамот, в том числе за участие в мероприятиях по противопожарной безопасности от администрации Орджоникидзевского района, и несколько грамот от школ. А также медаль «За отличие в ликвидации чрезвычайных ситуаций». Еще одну грамоту он получил по нынешнему месту работы. Но обвинение попросило ее не учитывать, посчитав фиктивной, поскольку Трошин на момент ее получения работал в организации всего месяц.

Трошина обвиняют по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Первоначально статья была более легкой, следователи переквалифицировали дело спустя неделю после смерти архитектора. Сегодня в суде сторона обвинения попросила допросить архитектора Брусницына, который должен представить мнение Союза архитекторов о мере пресечения.

Напомним, архитектора Александра Кротова избили на улице Малышева у кафе «Аль-Шам» 10 января. Его родственники рассказывали подробности: архитектор сделал замечание шумно ведшей себя компании молодых людей, а когда покинул заведение, молодые люди нагнали его на улице и жестоко избили. С травмами он был доставлен в 23-ю городскую больницу, где у него случился инсульт. Врачи боролись за его жизнь полтора месяца, но безуспешно. По результатам вскрытия оказалось, что он умер не от инсульта, а от травм.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

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