Следствие требует ареста обвиняемого в убийстве архитектора

Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу екатеринбуржца, который 10 января вместе с не пойманным пока сообщником избил известного в городе архитектора Александра Кротова.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, после того, как 27 февраля Александр Кротов скончался в больнице, обвиняемому в нападении на него предъявлено новое обвинение, по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следствие будет настаивать в суде на аресте обвиняемого (пока он находится под подпиской о невыезде). Вероятно, вопрос об этом решится уже сегодня, заседание начнется в 15:30 в Кировском райсуде. О первом обвиняемом известно, что он родился в 1987 г.р., работает монтажником вентиляционных систем на частном предприятии. Его сообщника пока не нашли.

Напомним, архитектора Александра Кротова избили на улице Малышева у кафе «Аль-Шам» 10 января. Его родственники рассказывали подробности: архитектор сделал замечание шумно ведшей себя компании молодых людей, а когда покинул заведение, молодые люди нагнали его на улице и жестоко избили. С травмами он был доставлен в 23-ю городскую больницу, где у него случился инсульт. Врачи боролись за его жизнь полтора месяца, но безуспешно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

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