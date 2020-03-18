СК опубликовал снимки второго фигуранта в деле об убийстве архитектора Кротова (ФОТО)

Следственный комитет опубликовали снимки предполагаемого участника жестокого избиения екатеринбургского архитектора Александра Кротова, который впоследствии скончался в больнице. Изображение было получено с камеры видеонаблюдения в кафе «Аль-Шам», где произошло преступление. Личность мужчины до сих пор не установлена.

В СК сообщили приметы подозреваемого: на вид около 30 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы короткие, речь без дефектов. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом гражданине, просят сообщить по телефону: 8-912-692-08-87 (следователь следственного отдела по Кировскому району города Екатеринбург областного СКР).

Архитектор Александр Кротов был избит на улице Малышева у кафе «Аль-Шам» 10 января. По словам его родственников, он сделал замечание шумной компании, а когда вышел из заведения, его нагнали двое молодых людей и жестоко побили. Пожилой архитектор пролежал на улице до утра. С травмами он был доставлен в 23-ю городскую больницу, где у него случился инсульт. Врачи боролись за жизнь Кротова полтора месяца, но безуспешно.

После смерти архитектора один из участников драки, Егор Трошин, был заключен под стражу до 20 апреля. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Второй нападавший находится в розыске.

В суде стало известно, что Трошин не раскрывает имя сообщника. Тем не менее, следствие считает, что они знакомы – вместе пили в баре в вечер нападения на Кротова, общались, курили. Кроме того, друзья архитектора считают, что оба обвиняемых связаны с МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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