Суд арестовал на месяц второго подозреваемого в убийстве архитектора Кротова

Сегодня суд определил меру пресечения второму фигуранту в деле об убийстве екатеринбургского архитектора Александра Кротова. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По решению суда он арестован до 20 апреля включительно, сообщили в областном следственном комитете. Александра Кротова избили на улице Малышева у кафе «Аль-Шам» 10 января. Мужчина сделал замечание шумной компании молодых людей, а когда покинул заведение, его нагнали на улице и жестоко избили. 27 февраля Кротов скончался. Нападавших было двое. Один из участников драки, Егор Трошин, уже заключен под стражу до 20 апреля. Это бывший сотрудник МЧС, имеющий ведомственные награды.

Близкие Кротова указывали, что и личность второго установить возможно, в районе, где произошла драка, есть камеры наблюдения. Только 18 марта, спустя более чем два месяца после нападения, СК опубликовал снимки второго фигуранта. Вчера стало известно, что мужчина задержан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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