Устав Свердловской области больше не будет подлежать официальному толкованию

Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении законопроект, согласно которому Устав региона больше не будет подлежать официальному толкованию.

Как говорится в пояснительной записке, это связано с тем, что ранее официально толковать положения Устава области имел право Уставный суд Свердловской области, а этот институт прекращает свою деятельность с 1 января 2023 года. Тогда же принятые сегодня положения вступят в силу.

В то же время затраты бюджета на судей Уставного суда на этом не закончатся – за счет регионов им должна быть обеспечена пенсия. Также субъекты продолжат платить судьям, которые ушли в отставку ранее. Напомним, в последние годы Уставный суд рассматривал не более двух-трех дел в год.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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