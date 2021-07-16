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Пятница, 16 июля 2021, 13:07 мск

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Екатеринбургская школа заплатит 15 тысяч рублей за детский буллинг

Жительница Екатеринбурга через суд взыскала со школы компенсацию морального вреда за травлю ее сына одноклассниками. Ребенок после нападений сверстников дважды оказывался в больнице.

Конфликт произошел в школе №163 в Екатеринбурге. В декабре 2019 года пятиклассник попал в ДГКБ №9 с ушибами головы, колена и брюшной стенки. Травмы мальчик получил во время драки с одноклассниками, которая случилась после уроков. Врачи передали информацию в отдел полиции, а правоохранители направили предупреждение в городской департамент образования. В январе 2020 года ребенок снова обратился за медицинской помощью в 9-ю больницу. Как выяснилось, на перемене его толкнула одноклассница. После этого полицейские предложили директору школы принять профилактические меры, чтобы не допускать драки среди детей.

В июне 2020 года мама мальчика пожаловалась в прокуратуру на халатность со стороны классного руководителя ее сына. Проверка департамента образования Екатеринбурга частично подтвердила существующий затяжной конфликт между учениками. После этого женщина подала в суд на школу, указав в иске, что в классе ее сына очень неблагоприятная обстановка. Ученики постоянно ссорятся между собой, нецензурно выражаются, дерутся, оскорбляют мальчика, унижают его. При этом классный руководитель не предпринимает никаких действий, чтобы улучшить ситуацию и наладить взаимоотношения между детьми.

Верх-Исетский районный суд частично удовлетворил требования горожанка и взыскал с учебного заведения 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Школа подала апелляцию, ссылаясь на то, что драка в конце декабря 2019 года, в которой ребенок получил травмы, случилась вне стен образовательного учреждения. Свердловский областной суд рассмотрел жалобу и оставил вердикт первой инстанции без изменений. Решающим фактором стало то, что сотрудники школы не предотвратили драку учеников и не обеспечили безопасность детей на школьной территории непосредственно после занятий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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