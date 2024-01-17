Школа выплатит 90 тысяч рублей за буллинг 13-летней ученицы

Школа поселка Юшала по решению суда должна выплатить 90 тысяч рублей семье 13-летней ученицы за то, что над девочкой постоянно издевались одноклассники, а однажды сверстница ее избила. Образовательное учреждение пыталось переложить вину на семью нападавшей ученицы, но суд решил, что именно школа должна обеспечивать безопасные условия.

Конфликт между двумя 13-летними девочками произошел в школе № 25 поселка Юшала в апреле 2022 года. Даша напала на Сашу (имена изменены, – прим. ред.), о чем последняя рассказала родителям. Пострадавшая девочка и раньше сообщала маме, что над ней насмехаются, оскорбляют, унижают и бьют. Драка в апреле стала последней каплей, поскольку, по мнению родителей Саши, школа не принимала никаких мер, чтобы обезопасить ребенка от нападок.

Семья Саши обратилась с заявлением в управление образования администрации Талицкого городского округа и в полицию. Факт избиения девочки был установлен, но в возбуждении уголовного дела отказали из-за возраста нападавшей.

Тогда мать пострадавшей обратилась в Талицкий районный суд с иском к МБОУ Юшалинская СОШ № 25 и к родителям нападавшей Даши. Женщина просила взыскать 150 тысяч рублей как компенсацию морального вреда и 30 тысяч рублей за оплату юридических услуг.

В суде представитель школы подтвердил, что драка была, и рассказал, что классного руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, якобы школа приняла меры по разбору конфликтной ситуации, и с детьми стал работать педагог-психолог. Девочки продолжают учиться в одном классе, общаются, никаких инцидентов между ними больше не было.

Талицкий районный суд иск удовлетворил частично. С родителей Даши ничего не взыскали, а вот школу обязали выплатить 90 тысяч рублей – за моральный вред и компенсацию расходов. Представители школы с таким решением не согласились, и свою вину за причинение вреда девочке намеревались переложить на родителей Даши, поскольку те не «обеспечили надлежащее воспитание ребенка».

«Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, отметила, что именно школа не обеспечила безопасные условия обучения для пострадавшей ученицы, подвергавшейся насилию со стороны других школьников на территории образовательной организации. Свердловский областной суд оставил решение Талицкого районного суда без изменений. Оно вступило в законную силу», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отметим, что это не первый случай, когда родителям удается добиться компенсации за буллинг их детей. В 2021 году в Екатеринбурге мать отсудила у школы 15 тысяч рублей за то, что сын постоянно подвергался травле со стороны одноклассников.

Талица, Анастасия Истомина

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