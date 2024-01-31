Минобразования подготовит для школ семинар о том, как избежать судебных исков за буллинг детей

Министерство образования Свердловской области планирует провести для работников образования семинар, который позволит избежать в дальнейшем судебных исков за буллинг учащихся в школах. Сейчас в судебной практике – два случая, когда родители взыскали с образовательных учреждений деньги за травлю детей.

«Конечно, я опасаюсь [что иски за буллинг к школам станут системными], – ответил на пресс-конференции на вопрос «Нового Дня» заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов. – Когда подают иск к школе, никто же не задумывается, а откуда это все взялось? Может, это из семьи пришло. Порой родители, когда отдают ребенка в школу, с себя всю ответственность снимают, и я этого не понимаю. Честно говоря, я не видел двух этих дел [где родители взыскали со школы за буллинг], но я себе пометил – посмотреть судебные решения, чтобы понимать, что легло в основу доказательств. Насколько правильно или неправильно вели себя учителя, насколько, на мой взгляд, правомерно поступил суд».

Представитель минобра пообещал, что после изучения судебную практику возьмут на вооружение, чтобы не допускать такого в будущем.

«До учительского сообщества доведем эту практику отдельным семинаром или вебинаром, возможно, пригласим представителей областного суда. Потому что надо понять, во-первых, как наладить нормальную работу школы, во-вторых, как отстоять интересы учителей и школы, чтобы мы не попадали под гражданско-правовую ответственность за те или иные действия. Нужно понять, как это можно спрофилактировать, как эту работу можно организовать», – отметил Юрий Зеленов.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области суды вынесли уже два решения, по которым школы должны выплатить компенсации за моральный вред, нанесенный ребенку буллингом. В 2021 году в Екатеринбурге мать отсудила у школы 15 тысяч рублей за то, что сын постоянно подвергался травле со стороны одноклассников. А в начале 2024 года суд обязал школу поселка Юшалы выплатить 90 тысяч рублей семье 13-летней ученицы. Над девочкой постоянно издевались одноклассники, а однажды сверстница ее избила. Образовательное учреждение пыталось переложить вину на семью нападавшей ученицы, но суд решил, что именно школа должна обеспечивать безопасные условия.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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