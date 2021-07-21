В свердловских детских садах закрыты из-за Covid-19 почти 130 групп

По последним данным, на карантин по коронавирусу в Свердловской области закрыто 128 групп в 110 дошкольных учреждениях. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном оперштабе, добавив, что всего в регионе функционирует 1228 детских садов.

Несколько более тяжелая ситуация была в Свердловской области прошлой осенью: 26 октября 2020 года в Свердловской области были закрыты на карантин по коронавирусу два детских сада и 135 групп.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 489 новых случаев коронавируса, в том числе 164 – в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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