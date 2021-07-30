За неделю от коронавируса привились 86 тысяч свердловчан

В Свердловской области за неделю, с 23 по 29 июля, первый компонент вакцины от Covid-19 получили 40 тысяч человек, а вторым компонентом привились 46 тысяч человек. Это следует из официальной статистики.

По данным оперштаба, на 29 июля первую прививку от коронавируса поставили более 883 жителей области, завершили курс вакцинации свыше 667 тысяч свердловчан. Власти сначала ставили задачу привить 60% взрослого населения области, то есть порядка 2,3 миллиона жителей. Но затем план вакцинации был увеличен до 80%. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов объяснял, что повышение планки связано с тем, что дети от коронавируса не вакцинируются. Следовательно, чтобы сформировался коллективный иммунитет, необходимо больше привитых взрослых.

Добавим, что руководство Свердловской области пока не стало вводить обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, хотя эта практика уже есть в других регионах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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