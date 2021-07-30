Куйвашев подписал постановление об углубленной диспансеризации переболевших Covid-19

Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление об изменениях Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Основное изменение касается углубленной диспансеризации граждан, переболевших ковидом. В документе говорится, что свердловчане могут пройти его с 1 июля, хотя на практике им это не удавалось. Углубленная диспансеризация будет проводиться в поликлиниках по месту жительства в два этапа: первый – выявление у граждан, перенесших ковид, признаков хронических заболеваний. Он включает в себя: измерение сатурации в покое и после 6-минутной ходьбы; проведение спирометрии; общий анализ крови; биохимический анализ крови; определение концентрации Д-димера в крови граждан, болезнь которых протекала тяжело; рентген органов грудной клетки; осмотр терапевта.

В случае выявления признаков развития хронических заболеваний пациента направляют на второй этап, включающий в себя дополнительные исследования: ЭКГ, КТ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Как уже писал «Новый День», финансовое обеспечение углубленной диспансеризации предусмотрено за счет средств федерального бюджета, поэтому общий объем финансирования территориальной программы не изменится и останется на уровне 84 млрд 705 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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