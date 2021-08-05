В жилом доме на Уралмаше прогремел взрыв

В жилом доме на Уралмаше раздался взрыв. От основания дома поднимается дым.
По данным паблика «Инцидент Екатеринбург», жители дома напротив слышали хлопок, а потом увидели поднимающийся дым.
Как сообщили «Новому Дню» в ГУ МЧС по Свердловской области, никакого взрыва не было. На первом этаже дома по улице Стахановской произошел пожар, на месте работают пожарные, информации о пострадавших нет. Предположительно пожар возник из-за утечки газа.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Екатеринбург. Другие новости 05.08.21
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