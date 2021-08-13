Скончался мужчина, пострадавший во время взрыва газа на улице Стахановской

Скончался хозяин квартиры в доме на улице Стахановской в Екатеринбурге, где 5 августа взорвался газ.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, 60-летний мужчина умер в больнице. Проводится доследственная проверка.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что сразу после пожара скорая помощь доставила пострадавшего в городскую больницу № 23, но потом его перевезли в ОКБ № 1. У мужчины было 90% ожогов тела, он находился в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, без сознания.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили перерезанный на семь сантиметров шланг от трубы к газовой плите. Мужчина жил один, его супруга умерла несколько лет назад, сын живёт отдельно. Погибший нигде не работал.

Напомним, ЧП случилось 5 августа около 17:30 в доме на улице Стахановская, 51а. В квартире на первом этаже взорвался газ, в результате была повреждена межквартирная перегородка. Пострадал хозяин этой квартиры – 60-летний мужчина. Он был госпитализирован с термическими ожогами тела третьей степени. По словам соседей, в квартире пострадавшего электричество и газ были отключены из-за коммунальных долгов. По одной из версий, мужчина пользовался газовым баллоном.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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