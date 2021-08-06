Жильцы вернулись в дом на Стахановской, где взорвался газ

В жилом доме на Уралмаше, где вчера прогремел взрыв газа и загорелась одна из квартир, несущие конструкции не повреждены. Большинству жильцов разрешено вернуться в свои квартиры. Газовая служба в течение сегодняшнего дня подключит часть дома к газу, сообщили в пресс-службе администрации города. Деньги на проведение срочной экспертизы жилого здания были выделены из резервного фонда мэрии.

Напомним, ЧП случилось вчера около 17:30 в доме на улице Стахановская, 51а. В квартире на первом этаже взорвался газ, в результате была повреждена межквартирная перегородка. Пострадал хозяин этой квартиры – 60-летний мужчина. Он был госпитализирован с термическими ожогами тела третьей степени. По словам соседей, в квартире пострадавшего электричество и газ были отключены из-за коммунальных долгов. По одной из версий, мужчина пользовался газовым баллоном.

По факту случившегося организована прокурорская проверка. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание газового оборудования. Точная причина происшествия будет установлена после получения результатов исследований», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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