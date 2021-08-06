На ВИЗе до 10 октября закроют еще одну улицу

С 28 августа по 10 октября из-за ремонта тепломагистрали на ВИЗе закроют движение транспорта по улице Красноуральской от Крауля до Ключевской. Сейчас в районе не проехать также по Заводской и Ключевской.

«Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по улице Красноуральской, от улицы Крауля до улицы Ключевской с 28 августа по 10 октября 2021 года. Перекрытие связано с проведением работ по ремонту тепломагистрали», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии Екатеринбурга.

Жители ВИЗа говорят, что перекрытия в районе происходят все лето. Как ранее писал «Новый День», с начала лета до 31 августа закрыто движение по улице Ключевской. Кроме того, до середины сентября закрыта Заводская на участке от Кирова до Металлургов. Там ремонтируют проезжую часть.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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