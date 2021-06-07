На ВИЗе на 2 месяца закроют улицу, а на выходные отменят трамваи

На ВИЗе с завтрашнего дня до конца лета закроют участок улицы Ключевской. Здесь будут ремонтировать тепломагистраль. Кроме того, в следующие выходные в микрорайоне изменят движение трамваев на перекрестке Татищева – Викулова: некоторые ходить не будут.

По сообщению пресс-службы мэрии Екатеринбурга с 8 июня до 31 августа будет закрыто движение по улице Ключевскй от дома №19 (перекресток с Токарей) до улицы Мельникова. Кроме того, с 8 июня по 4 июля нельзя будет проехать по Ключевской от Мельникова до Крылова. ЕТК на этом участке планирует ремонт тепломагистрали.

Также на ВИЗе в следующие выходные, 18-21 июня, не будут ходить некоторые трамваи. Движение ограничат в связи с ремонтом на перекрестке Викулова – Татищева. Трамвай №1 пойдет только до Западного депо, №3 – до станции ВИЗ, №18 – до Красноуральской. Трамвай №11 до Зеленого острова временно ходить вообще не будет. Вместо него запустят автобус от площади Субботников.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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