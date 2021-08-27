Жители ВИЗа жалуются на шум от строительства дороги: техника работает ночами (ВИДЕО)

Строительная техника на улице Ключевской работает до двух-трех часов ночи уже не первые сутки, рассказывают жители соседних домов. Из-за жуткого шума от катков и бульдозеров горожане не могут спать.

Дорогу ремонтируют ночами

«С начала лета на Ключевской ремонтировали трубы. Движение для машин от Токарей и почти до стадиона закрыто уже минимум два месяца. Шум, пыль постоянно. Но ночами никто не работал. А в последние дни это какой-то кошмар: техника гудит, стучит почти круглосуточно. Вчера до двух часов ночи минимум ездили два катка, бульдозер, еще что-то. Никто дома не мог уснуть из-за шума», – рассказали «Новому Дню» жители соседнего с дорогой дома на улице Ключевской.

«Новый День» еще утром направил вопрос в пресс-службу мэрии Екатеринбурга – почему техника работает ночью? Но ответа пока нет. Как только он поступит, мы его опубликуем.

Напомним, ремонт тепломагистрали на Ключевской начался в июне. В горадминистрации тогда сообщили, что работы должны быть завершены 31 августа, тогда же должны открыть движение по дороге. То есть у строителей остается четыре дня, в которые они должны завершить укладку асфальта.

Также на ВИЗе до 10 октября останется закрытым участок соседней улицы Красноуральской: от Крауля до Ключевской. Здесь тоже чинят тепломагистраль.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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