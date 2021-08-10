В Екатеринбурге пересчитали гаражи, которые попадают под амнистию

С сентября 2021 года в России стартует гаражная амнистия. Владельцы гаражей смогут в упрощенном порядке оформить землю под постройкой и тем самым узаконить свое имущество. Под амнистию попадают не все гаражи, а только капитальные (то есть «ракушки» не попадают), если они были построены до 2004 года, располагаются на земле, которая была предоставлена кооперативом. Более подробно обо всех нюансах закона «Новый День» рассказывал ранее.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции зам начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов, в целом по России амнистия затронет порядка 4 миллионов объектов. В Екатеринбурге под закон попадают 647 гаражных кооперативов. Мэрия проводила инвентаризацию, выезжали бригады и «вручную» пересчитывали гаражи. В городе порядка 10-15 тысяч таких объектов, но более точную цифру назвать тяжело.

В администрацию города уже поступают звонки от владельцев недвижимости, которые просят разъяснить правила закона об амнистии. После того как все сохранившиеся еще со времен СССР гаражи будут поставлены на учет, мэрия сможет составить схему их размещения и собирать плату за пользование землей. С другой стороны, владельцы узаконенных гаражей смогут их легально продавать, дарить или еще каким-то образом распоряжаться.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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