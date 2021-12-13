В Свердловской области узаконить гаражи попросили 700 владельцев

В России с сентября заработала программа гаражной амнистии, по которой владельцы строений могут узаконить землю под ними. За это время в Свердловской области было подано около 700 заявлений.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции начальник профильного отдела МУГИСО Ольга Заварыкина, примерно в половине случаев заявления были одобрены, в 40% был отказ, еще 10% вернули заявителям из-за проблем с документами.

«Основная причина отказа – несоответствие утвержденной градостроительной документации, это особенно актуально Екатеринбурга. Федеральный законодатель устанавливает, что в случае утверждения на территории, где расположен гараж, проекта межевания территории, схему утвердить уже невозможно», – прокомментировала Заварыкина. По ее словам, самая проблемная в этом плане точка в Екатеринбурге – улица Библиотечная. Изменить ситуацию можно только через публичные слушания, скорректировав проект межевания. Заварыкина отметила, что проблема есть не только у нас – власти ждут каких-то решений на федеральном уровне.

Чаще всего с заявлениями обращаются пенсионеры, хотя есть и представители молодежи – те, кто получил комплекс в наследство. В Екатеринбурге активнее всего подают заявки владельцы гаражей с улиц Челюскинцев, Библиотечной, кроме Екатеринбурга много заявлений поступает из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска. Отметим, в Екатеринбурге большая часть заявлений пришлась на МУГИСО, потому как гаражи стоят на неразграниченных землях. В мэрию подали 35 заявлений – от тех, чьи гаражи находятся на муниципальной земле. По словам представителя администрации Екатеринбурга Григория Сурганова, к ним часто приходят люди лично, чтобы выяснить, как им правильно составлять документы и куда их направлять. Консультации бесплатные.

Напомним, гаражная амнистия действует до 2026 года. Под действие программы попадают строения, которые появились до конца 2004 года, причем только капитальные, то есть не «ракушки». В Екатеринбурге насчитали порядка 10-15 тысяч таких объектов. Более подробно обо всех нюансах закона «Новый День» рассказывал ранее.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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