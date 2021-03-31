«Гаражная амнистия»: как, когда и с чем? – пояснения юриста

В России 1 сентября 2021 года начнется «гаражная амнистия». Редакция РИА «Новый День» обратилась за комментарием к юристу, адвокату коллегии адвокатов «Барщевский и Партнеры» Александре Вдовиной, чтобы узнать, на какие нюансы следует обратить внимание россиянам, которые собираются воспользоваться упрощенным порядком регистрации.

«Как представляется, запуск «гаражной амнистии» после позитивного опыта «дачной амнистии» является целесообразным и закономерным. Это позволит ввести в гражданский оборот новые объекты – гаражи и земельные участки, на которых они располагаются, и бесплатно оформить их собственность с дальнейшей возможностью распоряжения», – отметила Вдовина.

Юрист обратила внимание, что воспользоваться «гаражной амнистией» смогут как первоначальные владельцы, так и наследники и те, кто купил гараж у предыдущего владельца. Тем не менее, амнистия затронет не все объекты.

«Она не касается абсолютно всех гаражей, только тех, которые: являются одноэтажными капитальными строениями и некапитальными металлическими сооружениями (на так называемые «ракушки» не распространяется); возведены до 30 декабря 2004 года; располагаются на публичной земле, которая была предоставлена гражданину, в том числе работодателем, гаражным кооперативом», – констатировала юрист.

Кроме этого, Вдовина отметила, что для оформления права собственности на гараж и земельный участок потребуется подать заявление и любой документ, подтверждающий владение объектами. Таким документом может быть решение гаражного кооператива о распределении гаража и (или) земельного участка кооперативу, справка о выплате пая, договор об оказании коммунальных услуг, заключенный до 30 декабря 2004 года, и чеки об оплате, а также документы о технической инвентаризации, подготовленные до 1 января 2013 года.

«Дополнительно рекомендуем ознакомиться в региональными нормативными актами по этому вопросу, так как в них может быть расширен перечень таких документов», – уточнила юрист.

При этом Вдовина подчеркнула, что, если интересующий земельный участок под гаражом не образован и нет проекта межевания территории, также к заявлению необходимо приложить схему расположения земельного участка.

Как сообщал «Новый День», 23 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект о «гаражной амнистии». Документ вносит поправки и в Земельный кодекс, и другие законодательные акты РФ и предполагает упрощение процедуры оформления гаражных объектов. «Основная часть гаражей была предоставлена еще в Советском союзе в 60-70-80 годы. Мы предлагаем в течение 5 лет – до 2026 года – сделать простую процедуру: подавать один единственный документ. Заявление должно быть одно, а дальше – власти будут разбираться куда его отправить», – пояснял председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, по данным Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. По информации федеральных чиновников, в России как минимум 36 тысяч гаражных объединений. Граждане не могут оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 31.03.21

Суточный прирост случаев Covid-19 в России остается выше 8 тысяч. / Губернаторы пяти регионов предложили расширить Северный морской путь. / Совет Федерации поддержал «обнуление» для президента Путина. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»