В России стартовала «гаражная амнистия»

В России 1 сентября вступил в силу закон о «гаражной амнистии». Документ упрощает процедуру оформления гаражных объектов и земли под ними. Согласно закону, граждане в течение пяти лет смогут в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и землю под ними, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, и тем самым узаконить свое имущество. Речь идет о строениях, возведенных до 30 декабря 2004 года.

«Основная часть гаражей была предоставлена еще в Советском союзе в 60-70-80 годы. Мы предлагаем в течение 5 лет – до 2026 года – сделать простую процедуру: подавать один единственный документ. Заявление должно быть одно, а дальше – власти будут разбираться, куда его отправить», – пояснял ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Под новые правила попадут не только капитальные строения, но и некапитальные металлические гаражи, построенные гаражно-строительными кооперативами.

Как сообщал «Новый День», воспользоваться «гаражной амнистией» смогут как первоначальные владельцы, так и наследники и те, кто купил гараж у предыдущего владельца.

Для оформления гаража и земельного участка потребуется одно заявление в соответствующий госорган или орган местного самоуправления. Подтвердить владение объектом можно будет, представив решение гаражного кооператива о распределении гаража и (или) земельного участка кооперативу, справку о выплате пая, договор о подключении гаража к инженерным сетям, договор об уплате коммунальных услуг, заключенный до 30 декабря 2004 года, или другие документы.

Ранее глава Росреестра Олег Скуфинский сообщил, что регистрация объектов в рамках «гаражной амнистии» обойдется не более чем в 10 тысяч рублей. За подготовку техплана объекта необходимо заплатить около 5 тыс. рублей, еще примерно столько же – за кадастровый план земельного участка, отмечал он в комментарии РИА «Новости».

Владельцам гаражей при этом не нужно будет оплачивать госпошлину за государственную регистрацию права собственности на гараж и землю под ним. Постановкой объекта на кадастровый учет будет заниматься госорган или орган местного самоуправления. Заявление в Росреестр о госрегистрации права собственности на гараж и земельного участка будет подавать администрация муниципалитета от имени гражданина, передает «Прайм». После регистрации владельцу вручат выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающие оформление прав на гараж и землю.

Согласно данным ЕГРН, в настоящее время незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. Граждане не могут оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.09.21

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