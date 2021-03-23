Госдума одобрила «гаражную амнистию»

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательно чтении законопроект о «гаражной амнистии». Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был одобрен 406 голосами «за».

Как отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, документ сильно изменился с момента внесения. «(В документе) появились гаражи некапитального типа, то есть, оформляется весь объект – и гараж, и земля. Права защищены, собственник может осуществлять сделки: продать, отдать, заложить…проведена огромная работа, прошу поддержать», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», закон вносит поправки и в Земельный кодекс, и другие законодательные акты РФ и предполагает упрощение процедуры оформления гаражных объектов. «Основная часть гаражей была предоставлена еще в Советском союзе в 60-70-80 годы. Мы предлагаем в течение 5 лет – до 2026 года – сделать простую процедуру: подавать один единственный документ. Заявление должно быть одно, а дальше – власти будут разбираться куда его отправить», – пояснял ранее Крашенинников.

Напомним, по данным Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. По информации федеральных чиновников, в России как минимум 36 тысяч гаражных объединений. Граждане не могут оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.03.21

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