Называющая себя «ангелом света» женщина пыталась убить двухлетнего сына

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении неработающей молодой женщины, которая сегодня ночью в квартире дома на улице Машинной пыталась убить своего двухлетнего сына. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом «Новому Дню» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сообщение о том, что местная жительница тяжело ранила своего ребёнка, поступило в полицию сегодня в 01:25. Такое же известие пришло от скорой помощи. При осмотре квартиры полицейские обнаружили пятна крови.

Мать ребенка по имени Кристина, 1996 года рождения, нигде не работает, не судима, на учёте в полиции не состояла. Соседи на нее не жаловались. Когда оперуполномоченные опросили отца ребёнка, мужчина рассказал, что ушел от жены. По его словам, весной ее поведение резко изменилось: она стала себя называть «ангелом света». Подозреваемую доставили на освидетельствование в медицинское учреждение.

Мальчик находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

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