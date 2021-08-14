Молодая женщина, чуть не убившая двухлетнего сына, арестована до 12 октября

Молодая мать, которая умышленно пыталась убить своего двухлетнего сына, по ходатайству следствия и решению Ленинского райсуда Екатеринбурга арестована до 12 октября 2021 октября включительно. Ребенок все еще находится в больнице.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, женщине 1996 г.р. уже предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. По уголовному делу продолжаются допросы свидетелей, назначен комплекс экспертиз. Учитывая обстоятельства, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении фигурантки. Свою вину она признала.

Напомним, в ночь на 13 августа 2021 года в квартире дома на улице Машинной в Екатеринбурге молодая мать пыталась убить своего двухлетнего сына. Мать ребенка по имени Кристина, 1996 года рождения, нигде не работает, не судима, на учёте в полиции не состояла. Соседи на нее не жаловались. Когда оперуполномоченные опросили отца ребёнка, мужчина рассказал, что ушел от жены. По его словам, весной ее поведение резко изменилось: она стала себя называть «ангелом света».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.08.21

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