Облсуд оставил в СИЗО женщину, которая напала с ножом на двухлетнего сына

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката женщины, которая обвиняется в нападении с ножом на своего двухлетнего ребенка. Защита просила пересмотреть решение Ленинского райсуда о заключении обвиняемой Кристины Ильенко под стражу до 12 октября. Облсуд оставил постановление Ленинского райсуда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в ночь с 12 на 13 августа. Сообщение в полицию о попытке убийства ребенка поступило от скорой помощи. Мать 1996 года рождения нигде не работала, была не судима, на учёте в полиции не состояла. Ее муж рассказал, что несколько месяцев назад ушел от жены. По его словам, весной ее поведение резко изменилось: она стала себя называть «ангелом света».

14 августа по ходатайству следствия и решению Ленинского райсуда Екатеринбурга Кристина была арестована до 12 октября 2021 октября включительно. За покушение на убийство сына ей грозит до 15 лет лишения свободы. Учитывая обстоятельства, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении фигурантки. Своей вины она признала. Ребенок все еще лежит в больнице.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 24.08.21

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