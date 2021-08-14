В Свердловскую область поступило еще 50 тысяч доз вакцины

В Свердловскую область потупило еще почти 50 тысяч доз вакцины от коронавируса: 30000 доз «Спутника V» и 19500 доз «Спутника Лайт». Их распределят между больницами региона и в торговые центры, в мобильные пункты вакцинации.

Напомним, Средний Урал по проценту вакцинированных находятся в седьмом десятке региона, прививку поставили менее 30 % взрослого населения. Заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики» Александр Харитонов

связал это с перебоями с поставками вакцины и в низкими темпами вакцинации в начале лета.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.21

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