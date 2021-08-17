В Сысерти начали судить мужчину, обвиняемого в убийстве жены-инстаблогера

В Сысертском районном суде сегодня начался уголовный процесс в отношении 34-летнего Дмитрия Журавлева, которого обвиняют в убийстве супруги – Кристины Журавлевой, которая вела популярный блог в Instagram. Процесс ведет судья Анастасия Бреус. Об этом говорится в материалах на сайте суда.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, 5 апреля супруги поссорились в своем в частном доме. Дмитрий задушил Кристину и четыре дня хранил труп девушки, не решаясь избавиться от него. Затем он взял в аренду автомобиль и переодел тело Кристины в желтый спортивный костюм и кроссовки, чтобы было похоже, что она отправилась на прогулку. Потом Дмитрий положил ее тело на заднее сиденье машины и поехал в сторону Сысерти. Он нашел неосвещенный участок леса и бросил труп там. Убитую обнаружил 16 апреля случайный водитель.

Журавлев только 30 апреля сообщил в полицию об исчезновении жены. К тому времени пропажу Кристины активно обсуждали ее подписчики. Сопоставив факты, полиция пришла к выводу, что обнаруженная ранее погибшая женщина и является той самой без вести пропавшей супругой мужчины. Показания Журавлева проверили на полиграфе. Его причастность к убийству была установлена в ходе следственных действий, в итоге мужчина сам признался в убийстве и рассказал о мотивах преступления. С 7 мая Дмитрий Журавлев находится под арестом.

Сысерть, Елена Владимирова

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