Цены на билеты в Сочи упали до 4,5 тысячи рублей, но спрос все равно низкий

Цены на перелеты из Екатеринбурга в Сочи упали до минимальных значений. В ближайшие выходные улететь на Черное море можно за 4500 рублей, хотя в прошлые годы август был самым дорогим месяцем и цена билета доходила до 20 тысяч в одну сторону. Причины – непогода на юге России и требование обязательной вакцинации. Уральцы не хотят лететь на отдых и ставить там прививку от Covid-19.

По данным билетных сервисов, в ближайшую субботу, 21 августа, из Кольцово в Сочи можно улететь всего за 4500 рублей – на чартере авиакомпании «Россия». Цены на регулярные рейсы начинаются от 5400 рублей за билет (авиакомпания «Победа»). Стоимость полетов из Сочи в Екатеринбург чуть выше – людям необходимо вернуться к началу учебного года, но все равно значительно ниже прошлогодней. Эксперты говорят, что таких цен на перелеты к Черному морю в августе – традиционно высокий сезон – не было много лет. Однако спрос на курорты Кубани это все равно не стимулирует.

«Туристов отталкивает две вещи. Первая – это постоянные дожди и наводнения. Этим летом в Анапе и окрестностях действительно бывает, что ливни идут неделю, люди не могут ни купаться, ни ездить на экскурсии, потому что дороги залиты. Вторая причина – ограничения, которые ввели в Краснодарском крае. С 1 августа в отели не пускают без справки о перенесенном коронавирусе либо справки о вакцинации. Если у вас просто ПЦР-тест, то нужно подписать согласие о вакцинации и поставить прививку. Мало кто хочет на море лежать с температурой после вакцины», – рассказала «Новому Дню» турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев согласен, что на спрос влияют и новые правила въезда на Кубань, и стихия. Но есть и еще один фактор – избыток перевозки в целом.

«Сейчас у авиакомпаний динамическое ценообразование, то есть оно отражает, когда есть спрос, а когда его нет. На пике спроса могли быть билеты и по 40 тысяч (условно), а при падении мы видим билеты и за 4 тысячи. Это говорит о том, что в этом году мы наблюдаем избыток перевозки на российских направлениях. Многие крупные авиакомпании, которые раньше никогда не летали из регионов в Сочи, в этом году поставили рейсы, потому что нет многих массовых зарубежных направлений. И мы еще в начале сезона говорили, что перевозок в этом году даже больше, чем мест в отелях. Видимо, была надежда, что поедут люди в частный сектор, к родственникам – и за счет этой категории удастся заполнить рейсы. Но, вероятно, не всегда получается это сделать», – прокомментировал Михаил Мальцев, добавив, что обычно в конце августа бывал повышенный спрос и билеты найти было не так-то просто и стоили они дорого.

Напомним, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе говорила, что спрос на отдых в Сочи с начала августа упал в пять раз и продолжает падать. Из-за этого некоторые отели приняли решение закрыться. Заполняемость средств размещения была около 50-80%, что крайне мало для августа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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