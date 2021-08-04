Из-за падения спроса в пять раз в Сочи и окрестностях закрываются отели

Ограничения, введенные в Краснодарском крае с 1 августа, привели к пятикратному падению туристического спроса. Отели, которые традиционно были загружены в августе на 100%, сейчас заполнены наполовину. Некоторые принимают решение закрыться и переселить туристов в соседние гостиницы

Напомним, с 1 августа в Краснодарский край могут въехать только привитые туристы. Тем, кто не успел вакцинироваться, потребуется ПЦР-тест об отсутствии Covid-19, а после заселения в отель турист должен в течение трех дней поставить прививку, либо его ожидает штраф в размере 30 тысяч рублей.

Организованный туризм уже несет убытки от такого решения властей Краснодарского края. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос упал в пять раз. Сейчас в отелях еще проживают те, кто заселился в июле, но с каждым последующим днем августа туристов будет все меньше.

«Желающих фанатиков [ставить прививку во время отдыха в Краснодарском крае] не очень много. Объем бронирования снизился на порядки. Я напомню, что август – традиционно высокий сезон, на который приходилось в прошлые годы 60% общего летнего спроса. А сейчас некоторые отели просто закрываются. Договариваются с коллегами, переселяют туристов и закрываются. На начало августа загрузка у отелей 50-80% и она будет снижаться», – отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Цена на туры в Краснодарский край тоже начала снижаться. На данный момент отдых в Сочи и окрестностях стоит на 20% дешевле, чем это было в июле. То же самое происходит и с авиаперелетами.

По мнению Майи Ломидзе, спрос в Краснодарском крае может восстановиться только в одном случае: если власти региона примут решение о смягчении условий въезда. Например, разрешат въезжать с результатами ПЦР-теста.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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