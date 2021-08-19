«Вернулись из Сочи, не знаем где привиться»: поставившие первый компонент на отдыхе столкнулись с проблемой

Уральцы, которые отдыхали в начале августа в Сочи и были вынуждены поставить там первый компонент вакцины от коронавируса, столкнулись с трудностями. Через несколько дней им нужно ставить второй компонент, но в больницах говорят: число доз строго рассчитано на тех, кто начал прививаться в Екатеринбурге. Власти уверяют: право на вакцинацию имеют все и небольшой запас второго компонента есть.

Жительница Верх-Исетского района Екатеринбурга Светлана отдыхала с семьей в Сочи в начале августа. Отдых уже проходил по новым требованиям: с 1 августа для заселения в отели Краснодарского края требовали либо справку о перенесенном Covid-19, либо сертификат о вакцинации, либо согласие на постановку прививки прямо на курорте. Женщине пришлось идти по третьему пути.

«Мы всей семьей за полтора месяца до отдыха переболели коронавирусом. Но у мужа и детей тесты были положительные, а у меня – отрицательный, хотя симптомы болезни были такие же, как у них, – рассказала «Новому Дню» Светлана. – В итоге мужу и детям справки о перенесенном коронавирусе дали, а мне в поликлинике на Московской, 2, отказали, потому что оснований не было: тест был отрицательным. От поездки мы решили не отказываться, потому что тур был куплен еще зимой, муж невыездной (работает в органах ФСИН), и другого варианта отдохнуть на море у нас не было».

При заселении в отель в Сочи у всей семьи приняли справки о перенесенном коронавирусе, а Светлана написала согласие на вакцинацию. И в один из первых дней отдыха поставила прививку в пункте на курорте.

«Через неделю у меня подходит срок, когда надо ставить второй компонент. Я обратилась в свою поликлинику на Московской, 2, но там мне сказали, что у них приходит равное количество первого и второго компонента. И они ставят прививки только тем, кто и первую делал в больнице», – говорит Светлана.

Она пояснила, что попробует прийти в торговый центр и поставить прививку там, но сомневается, что это ей удастся. «В торговых центрах тоже ставят прививки только тем, кто и первую дозу ставил в этом пункте. Но буду пробовать», – рассказала екатеринбурженка.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на сегодняшнем брифинге подчеркнул, что уральцы, которые первый компонент ставили в другом регионе, имеют право поставить второй компонент дома.

«Резерв второго компонента мы имеем. Хотя таких людей, [которые приходят только за вторым компонентом], немного. Но и у нас, и в других субъектах РФ такая возможность есть», – прокомментировал Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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