Студенты УрФУ из Афганистана не могут вернуться в Россию

Студенты УрФУ из Афганистана не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ.

Ранее «Новый День» писал, что в УрФУ обучается 30 афганских студентов, семь из которых сейчас находятся не в России. Некоторые из них отправились провести каникулы на родину, а теперь не могут выехать обратно.

Как сообщил «Новому Дню» президент Союза афганцев на Урале Каземи Саид Али Наки, границы России закрыты, поэтому студенты, уехавшие в Афганистан на каникулы, к сожалению, не могут приехать обратно в Екатеринбург.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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