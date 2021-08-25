«Девушкам, журналистам и студентам хуже всех»: председатель Союза жителей Афганистана рассказал о ситуации на родине (ВИДЕО)

Семь студентов УрФУ из Афганистана находятся на родине и не могут приехать обратно в Россию. А те, кто остался в Екатеринбурге, не смогут в ближайшее время вернуться домой. О перспективах афганских студентов и опасности для тех, кто остался на родине, рассказал «Новому Дню» председатель общества дружбы народов «Афганистан Урала» Саид-Али Каземи, который также является студентом УрФУ и практикующим журналистом.

Афганский журналист о событиях на родине

Али вместе с женой и четырьмя детьми переехал в Екатеринбург, но в Афганистане остались его родственники и друзья: «В Афганистане очень плохо для женщин, девочек и медиа, – сказал «Новому Дню» Саид-Али Каземи. – Все мои друзья не знают, завтра будут жить или умрут, можно будет работать или нет».

Председатель Союза жителей Афганистана до переезда в Россию работал спортивным журналистом на телевидении в Кабуле, а затем один из профессоров УрФУ пригласил его продолжить обучение на журфаке в Екатеринбурге, и семья Саида-Али переехала в Россию. Сейчас он работает спортивным журналистом в Персидской службе BBC и не планирует возвращаться на родину, так как работать там практически невозможно.

«Сейчас все афганские журналисты на войне с Талибаном (организация запрещена в России), – поделился с «Новым Днем» Саид-Али. – Те, кто находятся в Афганистане, конечно, должны работать в соответствии с законом Талибана. Но у афганских журналистов есть специальные группы в WhatsApp и Telegram, мы делимся всеми новостями там, а затем их распространяют журналисты, которые в настоящее время находятся за границей и работают в международных СМИ. Только в таких группах журналисты, которые в настоящее время находятся в Афганистане, могут бороться».

Представителям СМИ нельзя писать несогласованные новости и репортажи, талибы запрещают даже снимать обычные видео на улицах. По словам собеседника агентства, сейчас журналисты в Афганистане в подвешенном состоянии: они не знают, смогут ли работать завтра и каким будет режим: талибы против свободы выражения мнений и деятельности СМИ.

Однако в худшем положении, чем журналисты, в Афганистане находятся девушки и женщины: «Сейчас моя коллега – девушка журналист, не работает, сидит дома. Ей невозможно работать, невозможно гулять по улице без сопровождения мужчины, – говорит Саид-Али. – Друзья-журналисты остались только мальчики и мужчины, да и они не знают, что будет можно, а что нет. Афганцы всего мира не хотят возвращаться домой, потому что там жить невозможно, девушкам – сто процентов».

Саид-Али Каземи продолжает обучение на факультете журналистики УрФУ и вместе с этим помогает другим афганским студентам, 23 из которых сейчас в Екатеринбурге, а семеро уехали в Афганистан на время карантина и не могут вернуться назад из-за закрытых границ.

Ранее «Новый День» писал, что УрФУ окажет материальную и психологическую помощь студентам из Афганистана. По словам Саида-Али, университет поможет своим студентам вернуться в Екатеринбург, а также уладит вопросы со студенческими визами и регистрацией.

«Здесь у меня есть знакомые студенты, которые закончили учиться в Екатеринбурге, – поясняет Каземи. – Они окончили магистратуру или бакалавриат, а сейчас закончилась студенческая виза. УрФУ поможет сделать новую визу, и в следующем году ребята смогут учиться в аспирантуре».

Вопрос продления визы пока остается открытым, ведь в основном студенты из Афганистана учатся платно и, возможно, не смогут продолжить обучение, а значит – потеряют и визу. Однако этот вопрос решается, и вуз готов помочь афганским студентам с трудоустройством.

Общество дружбы народов, которое возглавляет Саид-Али, помогает и тем гражданам Афганистана, которые хотят уехать из страны. В этом активное участие принимают сотрудники российского посольства в Афганистане и Вячеслав Некрасов – глава Российского центра науки и культуры в Кабуле. Помощь оказывается афганским женщинам, журналистам и спортсменам.

«План есть, мы работаем», – говорит Саид-Али Каземи о помощи тем, кто планирует выехать из Афганистана в Россию.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 25.08.21

Движение по федеральной трассе в зоне волчихинского пожара восстановлено. / 25 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Зеленой Роще снова горит больница скорой помощи (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»