Студенты из Афганистана не смогли вернуться в Екатеринбург

Студенты УрФУ из Афганистана не приехали к началу учебного года в Екатеринбург. Что будет с их дальнейшим обучением – пока остается неясным. Как ранее писал «Новый День», в Уральском федеральном университете обучается 30 студентов из Афганистана, семь из них летом находились на родине.

Как сообщил «Новому Дню» председатель общества дружбы народов «Афганистан Урала» Саид-Али Каземи, студенты к началу учебного года так и не приехали в Екатеринбург, все семеро находятся в Афганистане, среди них есть и девушки.

«Пока никто не может дать никакой прогноз, – прокомментировал ситуацию Саид-Али-Каземи. – Все студенты ждут сотрудничества посольства России в Кабуле». Как пояснил «Новому Дню» Саид-Али Каземи, ребята не могут вернуться из-за закрытых границ России. На федеральном уровне уже ставился вопрос о запуске специальных рейсов для вывоза студентов из Афганистана в Россию, рейсы планировали запустить в начале сентября. Однако пока никаких подвижек в этом не было, и студенты сами не знают, чего им ожидать в ближайшее время.

Напомним, что всем студентам из Афганистана в УрФУ обещали оказать материальную и психологическую помощь: им выплатят по 25 тысяч рублей и пригласят психолога. Также вуз поможет ребятам оформить временную регистрацию, предоставит им место в общежитии и решит вопрос с трудоустройством, так как некоторым из студентов придется оплачивать свою учебу самостоятельно.

Ранее корреспонденты «Нового Дня» лично встречались с Саидом-Али Каземи, и записывали с ним интервью о том, с какими трудностями теперь столкнутся студенты-афганцы, получавшие образование в России.

Афганский студент о событиях на родине

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

В Забайкалье супруги отказались от пенсии, чтобы не платить за «золотые унитазы» чиновников. / Екатеринбург готов к началу отопительного сезона. / Соседи рассказали о жителях квартиры, где взорвался газ (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»