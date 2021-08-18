Студенты УрФУ из Афганистана получат общежитие, деньги и помощь психолога

УрФУ окажет помощь студентам из Афганистана, они получат не только материальную, но и психологическую поддержку.
Как ранее писал «Новый День», представители запрещенного в РФ движения «Талибан» объявили о захвате афганской столицы. Возможность выезжать из страны для граждан и иностранцев пока под вопросом.
В Уральском федеральном университете на данный момент обучается 30 афганских студентов, 23 из которых находятся в России.
В пресс-службе вуза сообщают, что всем студентам из Афганистана будет оказана помощь. Каждый из них, вне зависимости от учебного рейтинга и формы обучения, получит место в общежитии, также студенты получат от вуза финансовую поддержку – им выплатят по 25 тысяч рублей.
Помимо этого вуз поможет решить вопрос с миграционной службой и трудоустройством. Как пояснил «Новому Дню» пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский, ребята приезжают в Россию по учебным визам, а университет, при необходимости, может помочь студентам с временной регистрацией. Менять статус студента на статус беженца им не нужно.
Кроме финансовой и правовой поддержки, вуз обеспечит ребятам из Афганистана помощь психологов. Всего на поддержку студентов из Афганистана УрФУ выделит более полумиллиона рублей.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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