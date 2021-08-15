Террористы захватили Кабул и объявили о своем контроле всей территории Афганистана

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о захвате столицы Афганистана и своем контроле над всей территорией страны, передает РБК со ссылкой на канал Al Arabiya. Как сообщается, в Кабуле уже не ведется боевых действий.

По данным СМИ, боевики захватили аэропорт Кабула, авиабазу Баграм к северу от столицы, в том числе тюрьму, которая расположена на ее территории, где находится около 5 тысяч заключенных. Экстремисты заявили, что намерены освободить их.

В заявлении террористического движения также говорится, что иностранцы могут беспрепятственно покинуть Кабул. Тем из них, кто решит остаться в афганской столице, нужно зарегистрироваться.

Боевая поперация по взятию Кабула началась сегодня. Одновременно начались переговоры с властями Афганистана о передаче власти. В МВД страны заявили, что смена власти пройдет мирно и боевики не будут нападать на город. По данным Al Arabiya, президент Афганистана Ашраф Гани объявит об отставке в ближайшие часы. После этого будет сформировано временное правительство, его возглавит бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских войск и их союзников по НАТО, который должен завершиться к 11 сентября. Боевикам удалось взять под контроль все участки границы с соседними странами и закрыть въезд в Афганистан.

Кабул, Светлана Антонова

Кабул. Другие новости 15.08.21

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