Охотник стрелял в пролетающую утку, а попал в шею товарища (ФОТО)

В Верхней Пышме возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности на охоте.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, вечером 18 августа 2021 года житель Верхней Пышмы, предприниматель 1979 г.р., был на охоте в лесу возле поселка Красный со своим знакомым, 1986 г.р. По версии следствия, охотник выстрелил из одноствольного гладкоствольного ружья в пролетающую утку, но попал в своего спутника. От огнестрельного дробового ранения второй охотник скончался.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что инцидент произошел около 21:00. Подозреваемый сам рассказал сотрудникам полиции, что выстрелил в утку из официально зарегистрированного ружья ИЖ-18МН калибра 12/76, и по неосторожности попал в область шеи своему знакомому. Ранение оказалось смертельным. Потерпевший скончался на месте. Собранные материалы представители МВД передали для принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет.

Напомним, в июне этого года по той же статье был осужден депутат областного заксобрания Александр Коркин. Только обстоятельства были немного другими: оба охотника сидели в лодке, ружье лежало между ними, после чего раздался выстрел. По версии Коркина, на спусковой крючок случайно нажал сам погибший, Сергей Титов. Однако суд признал виновным депутата. Сейчас Коркин оспаривает приговор, добиваясь полного оправдания.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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