Треть опрошенных сотрудников в УрФО заявили, что их заставили вакцинироваться

Практически треть сотрудников в УрФО – 28% – заявили, что их заставили вакцинироваться от коронавируса работодатели, еще 25% говорят, что их «не заставляли, но убеждали», а 46% – что в их компаниях вакцинация проводилась на добровольной основе. Такие итоги опроса представила компания hh.ru.

В ходе опроса выяснилось, что какие-то поощрения за вакцинацию работодатели делают редко: 10% обещали выходные после прививки, 4% – бонусы к зарплате, а 3% – небольшие презенты. При этом 21% опрошенных рассказали, что им грозили увольнением за отказ вакцинироваться, еще 9% обещали снизить зарплату. 75% опрошенных уверены, что вакцинация – личное дело каждого, введение условно-принудительной вакцинации считают необходимой мерой лишь 13%, 12% ответили, что они против прививок.

Те респонденты, что не поддерживают вакцинацию работников, объясняют это следующим образом: 63% считают, что государство таким образом преследует корыстные цели, 54% боятся навредить собственному здоровью, 33% считают, что нельзя перекладывать ответственность за вакцинацию на бизнес, 32% не доверяют отечественным препаратам, 12% ждут появления в России зарубежной вакцины.

Что касается работодателей, то 68 % из них не считают, что за отказ от прививки надо увольнять, такую жесткую меру поддерживают 6% опрошенных, еще 3% заявили, что у них просто нет выхода. 24% полагают, что отстранять нужно, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации. Впрочем, в реальности вряд ли в России будет бум увольнений антиваксеров. По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, Во-первых, рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на котором сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году. А во-вторых, обязательная вакцинация сегодня введена для абсолютного большинства профессий, связанных с оказанием услуг, люди не смогут перейти в другую сферу, так как вероятно, там будет нужна другая квалификация.

Добавим, очень многие регионы страны ввели обязательную вакцинацию ряда категорий работников. В Свердловской области законодательно это не закреплено, но тех, кто работает с людьми, на самом деле настоятельно просят ставить прививку. Например, невакцинированные учителя будут обязаны раз в неделю сдавать ПЦР-тест или их переведут на удаленку.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

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