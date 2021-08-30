российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 августа 2021, 08:54 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Скончался герой России и бывший глава ЦПКиО Роман Шадрин

В Екатеринбурге этой ночью от коронавируса скончался Роман Шадрин. Информацию о его смерти «Новому Дню» подтвердил спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

Роман Шадрин – герой России, генерал-майор, участник боевых действий в Чечне, был в украинском списке командующих в Донбассе «российских генералов». После того, как вышел в отставку, был депутатом Екатеринбургской городской думы и главой Центрального парка культуры и отдыха – на этом месте работы запомнился горожанам милитаризированным подходом к благоустройству.

У него осталось трое маленьких детей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

30 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / За сутки в Свердловской области выявлено 523 новых случая коронавируса. / В Свердловской области горит восемь тысяч гектаров леса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Украина объявила в розыск российского генерала – депутата Екатеринбургской гордумы

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,