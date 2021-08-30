Скончался герой России и бывший глава ЦПКиО Роман Шадрин

В Екатеринбурге этой ночью от коронавируса скончался Роман Шадрин. Информацию о его смерти «Новому Дню» подтвердил спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

Роман Шадрин – герой России, генерал-майор, участник боевых действий в Чечне, был в украинском списке командующих в Донбассе «российских генералов». После того, как вышел в отставку, был депутатом Екатеринбургской городской думы и главой Центрального парка культуры и отдыха – на этом месте работы запомнился горожанам милитаризированным подходом к благоустройству.

У него осталось трое маленьких детей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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