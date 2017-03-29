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Публикации за 29.03.17

Украина объявила в розыск российского генерала – депутата Екатеринбургской гордумы

Украина объявила в розыск российского генерала – депутата Екатеринбургской гордумы

Украина объявила в розыск генерал-майора Вооруженных Сил РФ, депутата гордумы Екатеринбурга Романа Шадрина, которого Главная военная прокуратура этой страны подозревает в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 («Участие в террористической организации»), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 («Ведение агрессивной войны»), ч.1 ст. 438 («Отдача приказа о совершении жестокого обращения с гражданским населением») УК Украины. Об этом сообщает сегодня ГПУ.

Как заявляет прокуратура Украины, по их данным, Шадрин в период с октября 2014 по август 2015 года, «действуя по предварительному сговору с другими представителями власти и должностными лицами Вооруженных Сил Российской Федерации, будучи заместителем министра Министерства государственной безопасности «ЛНР», участвовал в ведении агрессивной войны против Украины».

«В частности, путем дачи приказов участникам террористической организации «ЛНР», которые находились в его подчинении, он организовывал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, привлеченных к проведению антитеррористической операции на территории Луганской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура обвиняет Шадрина в организации похищения гражданских лиц, в том числе граждан Российской Федерации, их дальнейшем незаконном заключении, применении физического насилия и другого жестокого обращения с ними.

«Подозреваемый объявлен в розыск, готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание с целью поводу участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – резюмирует пресс-служба.

Напомним, который Служба безопасности Украины передала США. Копию доклада СБУ Bloomberg обнародовал 2 июля 2015 года. А в сентябре 2015 года Роман Шадрин вошел в перечень физических лиц, . В ноябре 2015 года Роман Шадрин , эту должность он занимает и по сей день. Получить комментарий Романа Александровича пока не удалось.

Киев, Луганск, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Киев, Луганск, Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

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