В Екатеринбурге пропали очереди в прививочные пункты в ТЦ (ФОТО)

В Екатеринбурге больше нет очередей в мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем в ТРЦ «Гринвич» около прививочного кабинета находилось чуть более 10 человек. В других торговых центрах с прошлой недели наблюдается такая же картина. Ажиотажа, как было в июле и начале августа, больше нет.

Судя по официальным данным, темпы вакцинации населения в Свердловской области действительно немного снизились. Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, на 30 августа первым компонентом привились 1 080 961 человек. Полностью курс вакцинации завершили 979 365 уральцев. То есть за минувшие пять дней около 30 тысяч человек поставили первую прививку от Covid-19, и столько же – вторую прививку. Напомним, в июле в Свердловской области ежедневно прививали по 20 тысяч жителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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