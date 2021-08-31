В Свердловской области замедлились темпы вакцинации от Covid-19

В Свердловской области ежедневно прививаются от коронавируса около 11-12 тысяч человек, но этого недостаточно, чтобы регион вышел из третьей волны заболеваемости Covid-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге после заседания оперативного штаба.

«Сегодня в общей сложности, вместе с подразделениями ФМБА и военными медиками, мы привили первым компонентом вакцины порядка 1,2 миллиона человек. Это примерно половина от того, что нам нужно (60% населения области, – прим. ред.). В ряде категорий работников процент вакцинированных гораздо выше. Например, свыше 63% привито работников сферы образования, и этот один из самых высоких корпоративных показателей. Но есть также резерв [непривитых] среди работников торговых центров и сферы услуг. Это создает дополнительную угрозу. Сейчас мы входим в зону повышенного риска роста заболеваемости: начало учебного года, возвращение людей из отпусков, сезон респираторных инфекций. Чтобы парировать этот риск, нужно во-первых, соблюдать санитарные нормы, и здесь никакой расслабленности быть не должно, а во-вторых, обязательно прививаться», – сообщил чиновник.

По словам Крекова, сейчас на территории Свердловской области находится 300 тысяч доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», в регионе также активно проводится ревакцинация привившихся зимой-весной 2021 года. Поставить прививку можно в поликлиниках, также действуют мобильные прививочные пункты в торговых центрах и других общественных местах.

Добавим, что месяц назад в Свердловской области ежедневно прививали не менее 20 тысяч человек, в прививочные пункты стояли очереди. Сейчас ажиотажного спроса на прививки нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

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