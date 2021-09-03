Студентов могут освободить от занятий, в здании УрФУ сорвало крышу (ФОТО)

Крышу гуманитарного корпуса Уральского Федерального университета оторвало из-за сильного ветра, студенты могут не попасть завтра на учебу.

Сегодня вечером сильный ветер сдул крышу здания УрФУ на Ленина, 51. Сейчас учебный корпус оцепили по периметру сотрудники МЧС, они же стараются починить крышу.

«Проход на территорию закрыт, крыша сломалась, – пояснил «Новому Дню» дежурящий у входа сотрудник МЧС Роман. – Может что-нибудь упасть и голову отрезать, поэтому ходить тут нельзя, все летит сверху».

У входа в университет стоит машина МЧС, а на крыше несколько сотрудников проводят сварочные работы. Кроме служебной машины, у здания стоят две скорых, однако на вопрос о пострадавших спасатели отвечать отказались.

Как пояснил Роман, работы идут уже около часа, но прогнозов на завтрашний день – учебный для студентов, пока нет. «Ничего сказать не могу, может и отменят занятия, раз тут так все серьезно», – сказал «Новому Дню» Роман.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

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