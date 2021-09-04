УрФУ: учитесь, праздника не будет

Занятия в УрФУ из-за вчерашнего ЧП не отменили, не будет только праздничного фестиваля для первокурсников.

Напомним, вчера у здания УрФУ на Ленина, 51, сдуло крышу, ночью МЧС оцепили территорию и пытались восстановить покрытие. Ставился вопрос об отмене субботних занятий у студентов.

Однако, как сообщает пресс-центр УрФУ, сегодня учебный процесс в корпусе на Ленина идет в полном объеме. За ночь крышу не починили до конца, но она уже не представляет опасности.

Пары университет оставил, а сегодняшний праздник для первокурсников отменил. По сообщению пресс-центра, из-за неблагоприятного прогноза и сильного ветра фестиваль «День первый» перенесен на неизвестную дату.

«Возможны различные повреждения и риск обрушения конструкций», – пишет УрФУ, очевидно, опасаясь, что вчерашний инцидент повторится.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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